Via Brasil Concessionária de Rodovias S.A. solicitou a apresentação do cálculo do terceiro reajuste contratual da tarifa básica de pedágio na 20ª reunião ordinária deliberativa da DEC da AGER/MT que foi realizado no dia 27/10.

A Via Brasil MT é responsável em zelar de trecho da rodovia MT-100 na região Sul do Estado (93,3 km) e trecho de 188 km entre o município de Alta Floresta e o entroncamento com a BR-163 das rodovias MT-208 e MT-320.

A cobrança do pedágio nas três praças instaladas ao longo do trecho teve início no dia 29 de outubro de 2020. O valor estipulado da tarifa básica era de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos). Em 25 de novembro de 2021 entrou em vigor o reajuste contratual anual da tarifa de pedágio, o valor da tarifa básica passou de R$ 8,60 para R$ 9,40.

A Via Brasil requereu reajustar o valor pelo IPCA [Índice Nacional de Preço ao Consumidor] com base na inflação do período dos últimos 12 meses, que acumula alta de 7, 17%.

O contrato de concessão das rodovias MT-320 e MT-208 tem duração de 30 anos com previsão de investimentos de R$ 1,9 bilhão na restauração, manutenção, construção de melhorias e na prestação de uma série de serviços aos usuários das rodovias.

Na fase dos trabalhos iniciais da concessionária foram gerados mais de 500 empregos temporários. Na operação comercial são 90 postos de trabalho diretos e permanentes. Parte da receita auferida nos pedágios será repassada aos municípios atendidos pela rodovia.

A operação comercial vem acompanhada da prestação de uma série de serviços de apoio ao usuário 24 horas por dia, como sistema de comunicação e controle de tráfego, primeiros socorros, ambulâncias, socorro mecânico, guinchos, carros-pipa, estacionamento, área de descanso, banheiros, fraudário, troca de pneus, limpeza, resgate e proteção de animais, além da manutenção da pista, da sinalização e dos sistemas.