Um homem de 58 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde de ontem (31.10) após receber uma descarga elétrica no bairro Jardim Panorama, área periférica do município de Alta Floresta. O homem foi deixado sob cuidados médicos no Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.



Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu às 15h53, a vítima foi encontrada consciente, relatando ter sofrido a descarga elétrica após um raio atingir a cerca em que estava próximo, que chegou a cair, mas não perdeu a consciência.



Relatando ser diabético e hipertenso, o homem foi conduzido par atendimento médico.