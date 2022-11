Uma lista com nome de pessoas que supostamente teriam votado em Lula (PT) nas eleições deste ano tem circulado em grupos bolsonaristas de Alta Floresta (803 km ao Norte). Vítimas estão se sentindo intimidadas. Uma das responsáveis pelo compartilhamento afirmou que a intenção não era intimidar ou prejudicar as pessoas, mas sim para que soubessem com quem poderiam dialogar e tentar mudar o voto. O diretório regional do Partido dos Trabalhadores da cidade irá denunciar o caso à polícia e ao Ministério Público.

De acordo com o secretário de organização do diretório do PT, Wagner Gervazio, o que apuraram é que a lista tem sido utilizada para incentivar o boicote às pessoas que teriam votado em Lula nos dois turnos. “A intenção da lista, segundo o que nós sabemos, é boicotar as empresas, os empresários que supostamente votaram no Lula, que se expuseram, e também tem professores, disseram que não é para aceitar professores petistas nas escolas, toda essa questão dos bolsonaristas, que a gente já sabe”, disse.

Wagner disse que um grupo foi criado e estão se organizando para registrar boletim de ocorrência e formalizar uma denúncia no Ministério Público. “Além do boicote, [a intenção] é também intimidar as pessoas, hostilizar as pessoas, cerceando o direito que as elas têm de se manifestarem, de votarem em quem elas quiserem, enfim, é uma situação muito triste o que está acontecendo no Brasil, em Alta Floresta”.

O entrou em contato com a responsável pelo compartilhamento em um dos grupos. Ela não quis ser identificada, mas explicou que não foi a autora da lista, que apenas ajudou a espalhar, e que o objetivo nunca foi prejudicar as pessoas listadas.

“Eu retirei aquela lista de um outro grupo, a minha intenção jamais é fazer com que as pessoas deixem de utilizar o serviço dos empresários, ou comprar produtos de empresários petistas, a minha intenção é que as pessoas vejam, conheçam quem está lá, para conversar, incentivar a mudar o voto, a gente contar o motivo do nosso próprio voto, o porquê da nossa opção política, mas jamais é ofender o serviço deles, eu trabalho em uma empresa petista e nem por isso vou deixar de trabalhar aqui, de utilizar os produtos que tem aqui na empresa”.

Segundo ela a lista tem circulado desde antes do 1º turno e não há, nos grupos que viu, orientação de boicote ou ofensas às pessoas na publicação. Também afirmou que esta lista não circula mais em Alta Floresta, após a repercussão do caso, mas que existem listas similares em outros municípios como Colíder e Paranaíta.

“O voto é secreto sim, mas podemos conversar, justificar o motivo do nosso voto, de votar pela democracia, pela família, a gente pensa outras coisas. A questão é a gente recorrer para as pessoas terem noção em que estão votando, se alinhar certinho com o motivo dos seus votos, mas a intenção não é, jamais, ofender, discriminar ou prejudicar os empreendedores, porque na lista em questão não tem só empresários, tem concursados, pessoas que estão em processo de contratação, pessoas que nem trabalham”.