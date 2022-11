O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no início da noite desta terça-feira (01) em Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados na estrutura da olaria, que deverá ser reconstruída.



Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 18h52 para atendimento de incêndio em uma cobertura de estrutura de madeira de uma olaria. Ao chegar no local as equipes das viaturas de resgate de Urgência e a viatura de combate à incêndios se depararam com o fogo consumindo madeiras que serviam para alimentar as fornalhas onde são queimados os tijolos de barro.



O gerente de produção do estabelecimento estava no local e relatou aos militares que quando percebeu o princípio do incêndio, tentou utilizar extintores para combater, mas as chamas evoluíram rapidamente e não foi possível conter a propagação.



No local os militares utilizaram o bomba armar com uma mangueira na ligação do divisor e duas linhas de frente de ataques. Foram empregados aproximadamente 3.500 litros de água, incluindo os usados para o rescaldo. A estrutura de parte do barracão deverá ser removida e provavelmente reconstruída, bem como as instalações elétricas.