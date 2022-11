As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de novembro.

Foram abertas, nesta terça-feira (01.10), as inscrições para o processo seletivo, com a oferta de 448 vagas, para os cursos técnicos nas áreas de Administração, Agricultura, Agropecuária, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Logística e Segurança do Trabalho

Os cursos serão ofertados pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), na modalidade presencial, nas unidades das Escolas Técnicas Estaduais de Mato Grosso (ETEs), localizadas em Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoréo, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de novembro. O edital e formulário de inscrições podem ser acessados na página da Seciteci, em Portal de Processo Seletivo – CLIQUE AQUI

Após o preenchimento do formulário online, o candidato terá até o dia 18 de novembro para a entrega dos documentos de inscrição, de forma presencial, na escola técnica estadual de sua região. É obrigatória a entrega dos documentos para validação da inscrição.

O seletivo será realizado por meio de prova objetiva, de caráter classificatório/eliminatório, com 40 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais. A prova será aplicada no dia 04 de dezembro, no período matutino. O local das provas será divulgado no portal do seletivo, no dia 24 de novembro, conforme edital.

ENDEREÇO E CONTATOS DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS

Escola Técnica Estadual de Alta Floresta

Travessa Sandra Murata Ito, Nº 10, CEP: 78.580-000

(66) 3521-4177 / 3521-6429.

e-mail: [email protected]

Escola Técnica Estadual de Barra do Garças

Rua Xavante, SN, Setor Sul II, CEP : 78600-114

(65) 9 9680-3277

[email protected]

Escola Técnica Estadual de Cáceres

Av. Getúlio Vargas, S/N - COC. Cáceres - MT.

Escola Técnica Estadual de Cuiabá

Av. Gonçalo Antunes de Barros - Carumbé, Cuiabá - MT, 78085-200

[email protected]

Escola Técnica Estadual de Diamantino

Rodovia Senador Roberto Campos, km 09, zona rural

(65) 9 9691-0472

[email protected]

Escola Técnica Estadual de Lucas do Rio Verde

Av. Santa Catarina 61 E, Cidade Nova, CEP: 78455-000

(65) 3549-4376

[email protected]

Escola Técnica Estadual de Rondonópolis

Avenida dos Estudantes S/N, Cidade Universitária, ao lado da UFR, Cep: 78.736-540.

(66) 3422-0523

[email protected]

Escola Técnica Estadual de Tangará da Serra

Rua São Paulo, n° 801 - E, Jardim Goiás, CEP: 78300-000

(65) 3326 - 0115

[email protected]

Escola Técnica Estadual de Poxoréo

Rodovia MT - 260, KM 05, Zona Rural, CEP: 78800-000

(65) 9 9944 - 5318.

[email protected]

Escola Técnica Estadual de Sinop

Av. das Sibipirunas esquina com Av. Flamboyants, n° 1.681 - Jardim Jacarandás, CEP -

78557-673

(66) 3515-8094/ (65) 9 9692-7589.

[email protected]