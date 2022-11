Chefe da PRF de Sorriso, responsável pela região norte, Felipe Mesquita afirmou que o padrão de agentes são 36 servidores e, com a emergência da situação, estão atuando com 12.

O chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sorriso, no médio-norte do estado, Felipe Mesquita, afirmou, nesta quarta-feira (2), em entrevista à TV Centro América de Sinop, que o número reduzido de agentes têm dificultado a atuação de desbloqueio nas rodovias fechadas por manifestantes contrários ao resultado da eleição de domingo (30).

Com isso, as forças de choque estão passando por um alinhamento e planejamento estratégico para avançar nos principais pontos de gargalo nas vias, segundo ele.

“A gente tem que lembrar que a equipe padrão da força de choque tem que atuar com no mínimo 36 servidores. Por conta dessa emergêrcia, estamos atuando apenas com 12. Uma força de choque reduzida. Então, temos que estudar onde está o bloqueio, onde escoar as pessoas que estão bloqueando, quantidade de manifestantes, grau de rispidez deles e a intenção de enfrentar a força de choque. Tudo isso tem que ser analisado pelo comandante da força antes de atuar. Talvez até o final do dia a gente consiga realizar uma atuação de, pelo menos, em um ponto de bloqueio”, afirmou.

Conforme Mesquita, a determinação judicial é imediata, porém, com a equipe atual de agentes não é apropriada para esse tipo de atuação, o que tem demandado análises para ir em pontos centrais.