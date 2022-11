Mesmo com pronunciamento do presidente da república Jair Messias Bolsonaro (PL) na noite de ontem (02) pedindo para que os manifestantes façam a liberação das rodovias nos bloqueios que acontece em vários pontos do país, em Carlinda, seus apoiadores continuam com manifesto na Rodovia MT 208.

O movimento que iniciou no domingo nas principais rodovias do país, chegando ao quinto dia. Conforme os organizadores é permitida apenas a passagem de viaturas, ambulância e questão de saúde, não há previsão para o encerramento do bloqueio.