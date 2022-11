As desmobilizações dos movimentos acontecem poucas horas após o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, solicitar a liberação das estradas

Os bloqueios em Mato Grosso, realizados por manifestantes contrários ao resultado da última eleição presidencial, já começam a ser liberados nas estradas do Estado. No Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, principal ligação do interior com a Capital, o trânsito flui normalmente, após a saída dos manifestantes.

Conforme o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, as Forças de Segurança do Estado acompanham a ação dos manifestantes, que, de forma pacífica, estão retirando as barricadas que impediam a passagem da população e dos caminhoneiros.

As desmobilizações dos movimentos acontecem poucas horas após o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, solicitar a liberação das estradas, para que a economia do país não seja prejudicada.

Veja os pontos de interdição informados pela PRF

JACIARA - km 275 da BR-364, bloqueado sentido norte.

NOBRES - km 557 da BR-364, bloqueado sentido norte e sul. Liberado: veículo de passeio, cargas perecíveis e ambulâncias.

NOVA MUTUM - km 594 da BR163, bloqueado sentido NORTE. Liberado: a veículos de passeio, carga viva e ambulâncias

LUCAS DO RIO VERDE - km 691 da BR163, bloqueado sentido NORTE e SUL. Liberado: veículo de passeio, carga viva e ambulâncias.

SINOP - km 835 da BR163, bloqueado sentido NORTE e SUL e vias marginais. Liberado: veículos de passeio, carga viva e ambulâncias.

A Concessionária Rota do Oeste segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária.

As equipes operacionais da Rota do Oeste estão sinalizando o final da fila, como forma de evitar acidente