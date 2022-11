Os empreendimentos não tinham todas as licenças permitidas para a extração mineral

Policiais militares do Batalhão Ambiental e da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) fecharam duas áreas de exploração ilegal de minérios, na tarde desta quarta-feira (02.11), na zona rural de Novo Mundo (740 km ao norte de Cuiabá). Na ação, foram apreendidas três máquinas escavadeiras.

Conforme o boletim de ocorrência, durante a operação Guardiões do Bioma, as equipes policiais foram informadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio do satélite Planet, sobre áreas de desmatamento na zona rural do município.

Os policiais militares se deslocaram até o local informado e constataram que se tratavam de duas áreas de um mesmo empreendimento, voltadas para a extração de minérios de metais preciosos.

Foi feito contato com um homem, que disse ser o gerente local e apresentou documentações em nome do proprietário da área. Ao analisar os documentos, foi verificado que o empreendimento não tinha todas as licenças permitidas para a extração ambiental.

Ainda no local, foram encontradas máquinas escavadeiras, que estavam atuando na degradação da área. Diante da comprovação da ilegalidade, os policiais militares fecharam a área e a apreenderam o maquinário. Em seguida, se deslocaram para a Delegacia de Peixoto de Azevedo, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.