O Procon do Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), participa, até o dia 30 de novembro, da campanha de renegociação de débitos "Mutirão de Negociação e Orientação Financeira". A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados, em parceria com o Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país.

Iniciado na terça-feira (1º), o mutirão ocorre de forma exclusivamente virtual, até o final de novembro. Neste período, as empresas participantes oferecem aos consumidores melhores propostas de renegociação, de acordo com a análise individual do caso de cada devedor. A negociação deve ser feita pelo portal consumidor.gov.br, um serviço público e gratuito que conecta consumidores e empresas para a resolução de conflitos.

Pelas regras do mutirão, poderão ser negociadas dívidas contratadas com bancos ou financeiras, que estão em atraso e as que não possuem bens em garantia, como financiamentos de veículos ou imóveis, por exemplo.

Segundo o secretário adjunto de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor do Procon-MT, Edmundo Taques, o principal objetivo da campanha é oferecer uma oportunidade para a negociação de dívidas.

“É uma chance para o consumidor quitar suas dívidas, de forma simples e rápida, visto que ele pode renegociar suas pendências e débitos com instituições financeiras, sem precisar sair de casa ou ir presencialmente ao banco ou ao Procon. A plataforma consumidor.gov.br está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, informa.

Como negociar no mutirão

Diretamente com seu banco: Entre em contato com o seu banco ou financeira, usando os canais oficiais da instituição, informe a dívida que pretende quitar e pergunte quais são as condições oferecidas para você negociar/quitar o débito. Se concordar com o que foi proposto, peça para assinar o acordo de negociação. Caso não concorde, faça contrapropostas para chegar a um acordo que caiba em seu bolso.

Pelo portal consumidor.gov.br: Outro canal para negociar, durante o Mutirão, é o portal consumidor.gov.br, que pode ser acessado usando a sua conta Gov.br prata ou ouro. Se você não possui uma conta Gov.br ouro ou prata, veja um passo a passo como criar ou melhorar o nível de sua conta Gov.br.