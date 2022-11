Na madrugada desta sexta-feira (4), um acidente de trânsito envolvendo uma moto Honda Biz e um Toyota Hilux, foi registrado na avenida Ludovico da Riva Neto, centro de Alta Floresta.

De acordo com a ocorrência, o condutor da Hilux relatou que transitava pela avenida, quando nas proximidades de um semáforo, a motocicleta freou repentinamente em sua frente, que ao tentar desviar, atingindo uma lixeira na calçada, acabou tocando a traseira da moto e arremessando o motociclista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento ao condutor da moto de 57 anos, ele foi socorrido e posteriormente encaminhado para atendimento médico com suspeita de fratura na perna esquerda.

A caminhonete ficou com danos no para-choque e para-lama, no lado esquerdo. A Biz teve o tanque e parte traseira amassados.