Um jovem de 23 anos, com histórico policial, volta a ser preso pela PM no município de Alta Floresta. O suspeito foi abordado no bairro Bom Jesus. Informações que ainda tentou fugir, mas foi capturado e a primeira acusação foi de que quando os policiais se aproximavam ainda jogou um invólucro contendo entorpecente.



A droga foi encontrada e na casa do suspeito a Polícia Militar encontrou um vaso com uma planta proibida. Era uma grande muda de Maconha (cannabis sativa). “Foi encaminhado por posse desse material e trata-se de um jovem que é bem conhecido por outras passagens”, comentou o sargento PM Robson Bento, da Força Tática.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.