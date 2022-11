Durante a madrugada deste sábado (5), um homem foi detido pela polícia militar, após agredir três mulheres no bairro Boa Nova, em Alta Floresta. As agressões, segundo a polícia, causaram cortes na boca e várias lesões pelo corpo

Conforme o boletim de ocorrência da polícia militar, as vítimas relataram que estavam ingerindo bebidas alcoólicas num estabelecimento, quando o suspeito se prontificou a levá-las para casa. No caminho, passou a realizar manobras perigosas, uma das vítimas pediu para que o suspeito parasse o veículo e foi agredida fisicamente com socos, causando um corte na boca, escoriação no cotovelo esquerdo e no peito.

Após deixar as mulheres na rua, o suspeito foi para o hotel onde se encontrava hospedado. Ele foi preso no imóvel e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.