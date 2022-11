O caso foi registrado na manhã deste sábado (05) na área rural do município de Nova Canaã do Norte, um produtor rural foi rendido e amarrado no curral, a família também foi rendida, o grupo armado fugiu com a caminhonete, capotou o veículo, durante a fuga em área de mata houve um confronto com a Polícia Militar, que resultou na morte de quatro dos envolvidos.

As buscas ainda continuam na região para a captura do quinto envolvido, que está armado e pode oferecer risco a população. Conforme informado pelo Comandante da Polícia Militar do município de Nova Canaã do Norte, Major Ben Hur, por volta das 07h da manhã foi informado do roubo, cerca de 40 quilômetros do núcleo urbano do município.

O produtor relatou que chegava ao curral para tirar leite quando foi abordado por três elementos que o aguardavam. O homem foi amarrado no curral, depois se deslocaram até a residência onde renderam a esposa dele, roubaram a caminhonete Ranger.



Na fuga, com apoio de mais dois elementos, perderam o controle e capotaram o veículo fugindo em seguida para a mata. Populares que presenciaram o acidente acionaram a Polícia Militar. Com a informação do roubo foi solicitado o apoio da Patrulha Rural.



No local do acidente houve um confronto com os militares, quatro dos envolvidos acabaram atingidos, foram socorridos ao Pronto Socorro do município de Nova Canaã, mas foram a óbito. Um quinto envolvido continua embrenhado na mata, armado, podendo oferecer risco a população, uma equipe de Força Tática foi enviada para o reforço do policiamento nas buscas.



Perícia Oficial e Identificação Técnica se deslocou até o ponto do confronto para os devidos procedimentos. As buscas continuam.