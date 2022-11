O caso foi registrado no início da noite de ontem (05) na zona rural do município de Alta Floresta, os homens com idades de 50 e 52 anos, receberam atendimento médico, o suspeito da tentativa de homicídio foi identificado pelas vítimas, mas não foi localizado. O crime teria ocorrido por motivo fútil, as vítimas comemoravam a vitória do presidente eleito quando foram feridas.



O caso foi registrado após uma das vítimas dar entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, levado por terceiros, alvejado no abdômen, o projétil teria transfixado a vítima, saindo pela região das nádegas. A entrada do homem com ferimento de arma de fogo foi relatada a Polícia Militar.



Aos militares a vítima relatou que estava em uma comemoração em um bar pela vitória do presidente eleito no último domingo (30), quando o suspeito chegou em uma caminhonete e começou a fazer arruaça no local. O ato gerou uma discussão entre os envolvidos e o suspeito em posse de uma arma de fogo efetuou disparos contra as vítimas.



No local informado pelo homem, os militares encontraram a segunda vítima com ferimentos na cabeça, sendo conduzido também para atendimento médico. A versão dos fatos foi confirmada pela segunda vítima. Rondas foram realizadas no endereço do homem apontado como autor dos disparos, porém não houve êxito na localização.



O caso foi registrado como homicídio tentado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.