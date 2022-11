A vítima uma mulher de 29 anos, relatou a Polícia Militar que por volta das 17h15min entrou um cidadão no estabelecimento comercial, quando a loja estava sendo fechada. Logos após segundo a mulher entrou outro homem que pediu um óculo de sol e na hora de efetuar o pagamento não conseguiu passar o cartão de crédito.

Durante o período em que os supostos clientes estiveram na loja, ficou entretida os atendendo, quando os dois homens saíram da loja, a vítima percebeu que lhe haviam furtado seu aparelho celular marca Motorola E7 plus de cor azul, o aparelho estava no balcão onde um dos cidadãos tentou passar o cartão.

A Polícia Militar foi acionada efetuando diligências no intuito de localizar os suspeitos, porém sem êxito. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, registrou toda ação do crime de furto.

O crime de furto ocorreu na sexta-feira (04/11), na rua mogno em ótica no centro da cidade.