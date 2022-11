Mulher denuncia vizinho por som alto, que acaba preso após tentar fugir da Polícia Militar ao ter bar clandestino descoberto. A mulher ainda denunciou o vizinho por fazer ameaças de morte. O caso foi registrado como perturbação de sossego e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



O caso foi registrado por volta das 22h15 no setor do Bento em Alta Floresta, a mulher de 35 anos denunciou a situação de som alto, que foi pedir para o vizinho baixar o volume e foi ameaçada de morte. Uma guarnição se deslocou até o endereço informado, onde encontrou várias pessoas na residência.

O suspeito, um homem de 71 anos, passou a comercializar bebidas no local, sem o devido alvará de funcionamento. Durante a abordagem dos militares, o idoso suspeito estava exaltado dizendo que estava sendo injustiçado e que iria procurar seus direitos no Fórum.

A vítima, relatou que já vem sofrendo ameaças de morte por parte do suspeito há algum tempo, que as ameaças começaram após o suspeito ter sido denunciado pela morte de alguns animais da rua. Que nesta noite quando foi pedir para baixar o volume, o suspeito passou a proferir palavras de baixo calão contra a mesma e disse que iria matá-la e que ela iria amanhecer com a boca cheia de formiga.



Os militares solicitaram que o idoso os acompanhassem, momento em que este informou que pegaria documentos pessoais, se trancando dentro da casa, ao tentar fugir pulando uma janela de aproximadamente dois metros de altura, este machucou a perna e foi detido. O idoso foi detido e encaminhado à delegacia para as devidas providências.