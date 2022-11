A competição, que reúne oito equipes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, tem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), da Federação Amazonense de Voleibol (FAV) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Apade (PA), Alta Floresta (MT), Nacional FC/Brasileiro (AM) e o Manaus Vôlei (AM), saíram vencedores nos quatro jogos da segunda rodada, envolvendo os grupos A e B. Com uma rodada de antecedência. O Manaus Vôlei, que é apoiado pela prefeitura, foi a primeira equipe a garantir vaga nas semifinais. A programação segue até a próxima terça-feira (8), valendo uma vaga na Superliga B de 2023 ao grande campeão.

A equipe de Alta Floresta conseguiu sua primeira vitória na segunda rodada, após estrear perdendo. A equipe superou o Santa Cruz por 3 sets a 1 (parciais de 27/25, 24/26, 25/23 e 25/18). Por outro lado, a Cobra Coral acumulou a segunda derrota em dois jogos e ainda não conseguiu reagir.

O maior pontuador do Alta Floresta foi o ponteiro experiente Marcos Monteiro. Aos 41 anos de idade, ele estava aposentado desde 2018, mas retornou à ativa para ajudar na ascensão do clube do Centro-Oeste, criada há três anos.

“Apesar das dificuldades, a equipe é de um projeto recente, e aos trancos e barrancos conseguimos a vitória. A equipe está progredindo, crescendo no decorrer do campeonato, luta ponto a ponto, com os altos e baixos. Agradeço ao nosso técnico por ter acreditado”.

A terceira e última rodada definiu a classificação final dos grupos A e B e, consequentemente, as equipes que seguirão adiante para as semifinais, vivas na luta pela única vaga na Superliga B de 2023. Nacional/Brasileiro (AM), Maximus/Nilton Lins (AM) e Central (PE) se juntaram ao Manaus Vôlei, que garantiu passagem antecipada no sábado, 5/11, totalizando três times da casa na reta final.

A competição terá sequência nesta segunda-feira, 7/11, com as semifinais entre Nacional/Brasileiro x Central e Manaus Vôlei x Maximus/Nilton Lins, que foram os dois melhores em suas respectivas chaves. O público em geral pode prestigiar as partidas de maneira gratuita, seja comparecendo ao Renné Monteiro ou assistindo a transmissão ao vivo no canal Vôlei Brasil, da CBV, no YouTube.

Maximus/Nilton Lins (AM) 3 x 0 Sarça (MT)

O Maximus/Nilton Lins precisava da vitória para seguir adiante, e alcançou em grande estilo, batendo o Sarça por 3 sets a 0 (parciais de 25/15, 25/17 e 25/22). O time chegou a duas vitórias e aos seis pontos na tabela de classificação, terminando na vice-liderança do grupo B.

Central (PE) 3 x 1 Alta Floresta (MT)

Na sequência, foi a vez do Central superar o Alta Floresta por 3 sets a 1 (parciais de 21/25, 25/16, 25/14 e 25/23) e ficar com a segunda vaga do grupo A. O time pernambucano fechou a primeira fase com seis pontos (duas vitórias e uma derrota) e será o único representante de fora do Amazonas nas semifinais da competição.

Nacional FC/Brasileiro (AM) 3 x 2 Apade (PA)

Em campanha consistente, o Nacional fez 3 sets a 2 (parciais de 25/23, 18/25, 25/21, 26/28 e 15/13) sobre o Apade e finalizou como primeiro colocado do grupo B, com sete pontos somados. O grupo obteve 100% de aproveitamento e confronto garantido contra o Central na semifinal.

O Apade buscou, mas acabou somando apenas uma vitória nos três jogos e deu adeus à competição, mas trouxe às quadras manauara bons valores, como o ponteiro Maicon Anchau, que aprovou a estada na cidade ao longo da disputa.

“Foi uma experiência bacana. O Apade tem dois anos de existência e um projeto grandioso pela frente, é uma base jovem. Tenho só a elogiar tudo que foi oferecido, a estrutura, o povo receptivo, educado. O projeto inteiro está de parabéns”, afirmou.

Manaus Vôlei (AM) 3 x 0 Santa Cruz (PE)

O Manaus Vôlei entrou em quadra com a primeira colocação do grupo A já assegurada, e aproveitou para dar minutagem e ritmo de jogo a alguns atletas do elenco, já pensando na fase semifinal. A equipe anfitriã mostrou força e venceu o Santa Cruz por 3 sets a 0 (com parciais de 25/16, 25/20 e 25/12).

Sem ter perdido nenhum set na primeira fase, o Manaus agora vira a página e chega com força para encarar um duelo local contra o Maximus/Nilton Lins. O Santa Cruz, por sua vez, se despediu da competição com três derrotas e vai voltar para casa mais cedo.

O capitão do Manaus Vôlei, Thiago Alves, celebrou a grande campanha que a equipe tem feito até aqui, projetou a reta final decisiva do torneio e aproveitou para ressaltar todo o trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus na modalidade.

“Quem puder vir acompanhar essas semifinais não vai se arrepender. Vão ser jogos de bom nível. Eu que joguei esse esporte minha vida inteira, acho sensacional a atitude da prefeitura de ter montado uma equipe, a estrutura e ter apostado na competição. Nesse pouco tempo aqui em Manaus, vi que é um povo apaixonado por esporte no geral. Espero que essa Superliga C seja o primeiro passo de uma grande história”, disse o camisa 7.

Classificação final

Grupo A

1º: Manaus Vôlei (AM) – 3 vitórias, 0 derrota, 9 pontos

2º: Central (PE) – 2 vitórias, 1 derrota, 6 pontos

3º: Alta Floresta (MT) – 1 vitória, 2 derrotas, 3 pontos

4º: Santa Cruz (PE) – 0 vitória, 3 derrotas, 0 ponto

Grupo B

1º: Nacional/Brasileiro (AM) – 3 vitórias, 0 derrota, 9 pontos

2º: Maximus/Nilton Lins (AM) – 2 vitórias, 1 derrota, 6 pontos

3º: Apade (PA) – 1 vitória, 2 derrotas, 3 pontos

4º: Sarça (MT) – 0 vitória, 3 derrotas, 0 ponto

Semifinais (7/11)

Nacional/Brasileiro (AM) x Central (PE) – 18h (de Manaus)

Manaus Vôlei (AM) x Maximus/Nilton Lins (AM) – 19h30 (de Manaus)