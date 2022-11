O caso foi registrado na noite deste domingo (06) em Alta Floresta. A mulher negou entregar a criança ao pai afirmando que ele estava embriagado, momento em que sofreu agressões. O suspeito não foi localizado e o caso registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, o mulher de 35 anos solicitou a presença de uma guarnição pouco após as 19h, pois seu ex marido a estava agredindo. No local o suspeito não foi localizado, a vítima passou a relatar que o ex esteve no local para buscar o filho, mas que estava em visível estado de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual ela negou entregar a criança.



De posse de um pedaço de madeira que encontrou na rua, o suspeito passou a fazer ameaças dizendo que iria agredir toda a família da vítima, que em determinado momento pegou a vítima pelo pescoço enforcando ela, lhe agredindo com tapas e puxões de cabelo. O suspeito deixou o local dizendo que voltaria armado.



Diante os fatos, rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.