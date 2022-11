Um veículo Ômega Suprema 2.2, ano 95, cor azul, poderá levar a Divisão de Roubos e Furtos da Polícia Civil até pelo menos três elementos envolvidos em roubos no município de Alta Floresta. Foi no final de semana que o veículo acabou sendo deixado para trás na Vicinal Primeira Norte sentido Bairro Vila Nova.

Mas os três ocupantes que estavam dentro abordaram um outro carro, renderam a motorista de 56 anos, lhe apontaram arma para a cabeça e obrigaram a mulher sair. “O do banco carona desceu e já pulou na frente do meu carro, apontou a arma para minha cabeça, depois veio o motorista e outro que estava atrás. Foi muito rápido”, contou a vítima.



A mulher ainda saiu com a bolsa, mas o telefone celular não deu tempo de tirar de dentro do Pálio ELX ano 2002, cor prata, levado pelos criminosos que estavam naquele momento, fugindo da cena do primeiro crime. Informações que eles foram flagrados saindo de dentro de uma propriedade rural dois quilômetros antes.

Mas o proprietário quando avistou os criminosos gritou e houve um confronto a bala, foi onde o ômega dos suspeitos ficou cheia de marcas. O caso é apurado pela Polícia Civil que ainda não conseguiu pistas dos meliantes, mas acredita que o carro será ponto fundamental para a identificação e prisão de todos.