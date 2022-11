Uma chamada boca de fumo, usada para comercializar droga no município de Alta Floresta foi ‘desmantelada’ pela Força Tática da Polícia Militar no final de semana. Um fato que chamou atenção dos policiais no local foi que a ‘lojinha’ estava tão tranquila que dos clientes aceitava até cartão de crédito ou débito.



A maquininha de cartão, segundo informações, foi apreendida. Mas não foi apenas esse material retido. Tinha dinheiro, anotações e balança de precisão, além de pasta base de cocaína e maconha.

Na ação a Força Tática prendeu um casal. “os dois já eram monitorados e informações apontavam que estavam traficando ali na Rua do Araújo, que alugam casas diferentes para entregar ou esconder a droga”, informou sargento Bento.



Todo o material e pessoas detidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil que faz a investigação.