A família retornava do município de Apiacás, onde havia passado o final de semana, nas proximidades da ponte do alagado, na rodovia MT-206, o condutor perdeu o controle vindo a capotar o veículo.



O idoso, identificado como Ovídeo José Refatti, com 74 anos, faleceu no local em decorrência do acidente. Sua esposa e filha, que também estavam no veículo, foram socorridas e levadas ao hospital municipal de Paranaíta.



Residentes em Alta Floresta, o sepultamento da vítima fatal deste acidente registrado nesta segunda-feira, deve acontecer na tarde deste dia 08.