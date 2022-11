A Delegacia da Polícia Civil do município de Paranaíta, na região norte do estado, deflagrou na manhã desta terça-feira (08.11), a Operação Bola de Neve, para cumprimento de mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre furto de armas de fogo ocorrido na zona rural do município. Duas pessoas foram presas, sendo uma delas foragida da Comarca de Apiacás.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos suspeitos foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Em um aparelho celular apreendido com o alvo, os policiais extraíram dados, conforme autorizava a ordem judicial, e identificaram que ele esteve, na semana passada, em companhia de um suspeito de crimes de homicídio e roubo cometidos em Apiacás e que estava escondido em Paranaíta.

A delegada Paula Barbosa explicou que com as informações obtidas nas diligências realizadas nesta terça-feira, os policiais civis localizaram o suspeito dos crimes ocorridos em Apiacás, que tinha mandado de prisão em aberto. Com ele, a equipe policial apreendeu porções de cocaína e maconha.

Além do cumprimento do mandado originário da Comarca de Apiacás, o foragido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.