O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável Solidário (CMDRSS) apresentou na manhã de segunda-feira (07.11) para o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, a minuta do Projeto de Lei que cria o Plano Municipal de Agricultura Familiar.

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, o vereador Claudinei de Jesus, a vereadora Ilmarli Teixeira, o Secretário de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira Souza, o presidente do CMDRSS Eriberto Miller, a presidente da Associação de Moradores da Vila Rural Júlio Domingues (AMOVIR), Vera Lúcia, e Fabio Menekeli da Empaer e segundo secretário do CMDRSS.

Conforme os vereadores, a reunião teve como pauta principal a discussão sobre as definições do projeto principalmente as metas que serão estabelecidas após a sansão da lei. A proposta será analisada pelo departamento jurídico da Prefeitura de Alta Floresta e será encaminhada para discussão e votação na Câmara Municipal de Vereadores.

Os vereadores consideraram importante esta primeira discussão e ressaltaram a necessidade de ter um plano municipal para definir a implementação de ações e políticas públicas, além de instituir os projetos e nortear os objetos.