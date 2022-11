O animal foi resgatado no final da manhã desta terça-feira (08) no bairro Jardim Buriti, em Alta Floresta. Espécie adulto e saudável, foi solto em área adequada de seu habitat, por militares do Corpo de Bombeiros. O chamado aconteceu pouco após as 11h, o ouriço foi encontrado em cima de uma estrutura de uma construção.

Quando foi notada a presença do animal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate.



Ouriço – É orientado que sempre que um animal silvestre apareça em local que é de risco, o Corpo de Bombeiros seja acionado para o resgate seguro. No caso de ouriços, existe omito de que eles lançam seus espinhos.

Na verdade, ele não faz lançamento e os espinhos, além de não serem venenosos como muitos pensam, são sim, parte da defesa, mas são soltos somente se os bichos sofrerem ataques que os toquem.