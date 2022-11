Reservatório flexível entra em operação beneficiando mais de 20 mil pessoas

A Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá Saneamento, colocou em operação um novo reservatório flexível no bairro Cidade Alta, que possui capacidade de armazenamento equivalente a 800 mil litros. Construído com uma tecnologia de origem francesa utiliza polímeros de alta resistência e química, o que garante a segurança do entorno e a qualidade da água tratada.

Com a medida, haverá um aumento de 20% na reservação, beneficiando cerca de 21,7 mil pessoas e contribuindo ainda para a manutenção do abastecimento em 2023. O reservatório flexível atenderá os bairros: Boa Vista, Cidade Bela, Bom Pastor, Guaraná I e II, Jardim Imperial, Boa Esperança, Vila Rica, Vila Nova, Parque das Nações, Jardim das Flores, Cidade Alta Norte 2 e Cidade Alta Norte 3, Bom Jardim.

“Esta obra representa um importante investimento para o saneamento de Alta Floresta e um grande reforço na ampliação da capacidade de reservação de água tratada, conferindo mais eficiência operacional. Também é um importante ganho na qualidade de vida dos clientes”, destaca o diretor operacional da Águas Alta Floresta, Christopher Alves.

Em 2021, o reservatório flexível foi utilizado para ampliar o abastecimento de 20 bairros da região central e adjacências. A iniciativa faz parte do plano de ações da concessionária para o enfrentamento da estiagem no município, que em 2022 foi uma das mais severas dos últimos anos.

“Por se tratar de um sistema móvel que pode ser desmontado e retirado do local, podemos utilizar essa tecnologia para assegurar o abastecimento para outras regiões de Alta Floresta”, acrescenta Christopher.