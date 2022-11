Investigações da Divisão de Roubos e Furtos também resultaram na recuperação do veículo

Quatro menores envolvidos no furto de uma motocicleta foram apreendidos em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (09.11), em rápida ação da Divisão Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da Delegacia de Alta Floresta.

O furto da motocicleta, que estava estacionada em uma via da cidade, ocorreu durante a madrugada desta quarta, por volta das 04 horas. Assim que foi acionada sobre o fato, a equipe da Delegacia de Alta Floresta iniciou as diligências investigativas, conseguindo identificar os adolescentes envolvidos no furto.

Dois menores foram apreendidos por volta das 15 horas, em via pública. Em continuidade às diligências, os policiais da Derf localizaram os outros dois adolescentes, em suas respectivas residências. A motocicleta foi encontrada escondida em um matagal da cidade.

Os menores foram conduzidos para Derf de Alta Floresta, onde após serem ouvidos em declarações pelo delegado Thiago Berger, foram autuados em flagrante pelo ato infracional de furto.