O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, na quarta-feira (9), grande encontro do Programa TCE em Movimento, em Sinop, com a participação dos municípios da Região Norte. A ação será foi realizada no Centro de Eventos Dante de Oliveira.

Sob supervisão do conselheiro Antonio Joaquim, o intuito é fortalecer a interlocução com as unidades jurisdicionadas e elevar a qualidade da administração pública municipal por meio da formação técnica de prefeitos, vereadores e servidores dos poderes executivo e legislativo municipais.

Para o prefeito de Paranaíta, Osmar Antônio Moreira, a inovação trazida pela nova visão estratégica do Tribunal de Contas, implementada na gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli, traz mais segurança administrativa para os gestores. Isso porque, propicia que os gestores acompanhem mudanças legislativas e estejam sempre inteirados sobre suas obrigações.

“O Tribunal tem sido parceiro dos municípios na parte técnica. As prefeituras estão extremamente técnicas, deixaram de ter administrações políticas. Então essa orientação nos deixa mais seguros. Queremos melhorar, queremos inovar, mas ainda temos muitas dificuldades devido às leis que mudam toda hora.Essa vida dinâmica do mundo de hoje e o Tribunal tem acompanhado essas mudanças de uma maneira fantástica."

Já Edmilson Marino dos Santos, gestor de Nova Monte Verde, lembra que esta é mais uma de uma série de ações do Tribunal de Contas com foco na capacitação da administração municipal. Na ocasião, ele também citou o Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE). “O TCE está constantemente contribuindo com a gestão municipal e isso faz com que possamos entregar melhores resultados lá na ponta”.

A iniciativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) reuniu prefeitos, vereadores e representantes de 31 municípios da região Norte.