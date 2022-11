Policiais militares do Batalhão Ambiental prenderam seis homens, por crime de extração de recursos minerais sem autorização, e fecharam um garimpo ilegal, nesta quarta-feira (09.10), em Terra Nova do Norte. Na ação, foram apreendidos maquinários utilizados pelos suspeitos para o crime ambiental.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam um alerta, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), sobre uma área com suspeita de degradação, na zona rural de Terra Nova do Norte.

As equipes se deslocaram até a região e constataram que se tratava de uma área de exploração ilegal de minério, próxima a um córrego. No local, foram vistos dois motores estacionários - um deles fazia a captação da água do córrego, enquanto o outro liberava os rejeitos de minérios de volta ao córrego.

Ao entrarem na área, os policiais militares encontraram seis homens trabalhando na degradação da área, com tratores, esteiras e escavadeiras. Foi feito contato com o responsável pelo empreendimento que, ao ser questionado sobre as licenças ambientais, afirmou que o local não possuía documentação para funcionamento do garimpo.

Diante dos fatos, os policiais militares embargaram a obra e deram voz de prisão aos suspeitos encontrados no local. Eles foram encaminhados para a Delegacia da cidade, para registro do boletim de ocorrência e demais providências. O maquinário apreendido foi retirado da área, com apoio da prefeitura de Terra Nova do Norte.