Com o objetivo de abordar os mais diversos assuntos da atualidade, que tragam visibilidade a amazônia matogrossense. O podcast tem o comando do empresário Luiz César Dias Jorge, amante da comunicação e dos bastidores políticos, o espaço pretende ser um ponto de reflexão e conhecimento, com uma entrevista inédita toda terça-feira.



Na bancada já passaram políticos, como o presidente da mesa diretora do Poder Legislativo de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o vereador Tuti. Advogados, fisioculturista, jornalistas, digital influencers, abrindo espaço para muita curiosidade e informações.



O podcast Papo Amazônia pode ser acompanhado pelo canal no YouTube e cortes no Instagram, contando com parcerias, o Papo Amazônia vem ganhando espaço nas redes sociais e visibilidade.