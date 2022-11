O crime ocorreu na sexta-feira passada, em um sítio, mas as vítimas só foram encontradas quatro dias depois, dentro de um poço artesiano

Depois de horas ininterruptas de buscas, policiais civis da Delegacia de Nova Bandeirantes prenderam nesta quinta-feira (10.11) o autor confesso do duplo homicídio e ocultação de cadáver de um casal de idosos mortos na propriedade deles, na zona rural do município.

O suspeito do crime foi localizado em uma comunidade conhecida como Linha do Escondido, a aproximadamente 160 quilômetros de Nova Bandeirantes.

Os corpos das vítimas, Almerinda Mota Bispo da Silva, de 77 anos e Inácio Bispo, de 82 anos, foram encontrados por um sitiante vizinho, na terça-feira (08), dentro de um poço artesiano, nos fundos da propriedade do casal.

O vizinho foi até a propriedade das vítimas, pois o casal não foi visto pela vizinhança desde a sexta-feira passada. A caminhonete estava na garagem, com o pneu furado, e a porta da casa fechada. O sitiante seguiu até os fundos da residência e observou moscas nas proximidades do poço artesiano. Ao retirar a tampa do poço e iluminar, encontrou as vítimas.

A Polícia Civil, a Politec e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas foram removidas pelos bombeiros e encaminhadas para os exames periciais.

Buscas e prisão

A equipe da Delegacia de Nova Bandeirantes instaurou investigação para apurar o crime e iniciou as buscas pelo suspeito de cometer o homicídio qualificado.

Após quase dois dias de empenho da equipe policial para capturar o suspeito do crime, de 27 anos, ele foi localizado na comunidade Linha do Escondido. Em interrogatório, o criminoso relatou ao delegado Marcus Vinícius Ferreira como executou as vítimas e alegou que os idosos foram mortos porque não teriam lhe pagado o valor correto por serviços prestados no sítio. Após discutir com os idosos, ele matou o casal e jogou os corpos no poço de água.

O crime ocorreu na sexta-feira, dia 04 de novembro. Para matar as vítimas ele usou uma foice e uma faca. Depois de discutir com Inácio Bispo, o criminoso foi a sua casa e buscou a foice e voltou na casa das vítimas, que estavam assistindo televisão. O idoso foi golpeado no pescoço com a foice. Em seguida, para ocultar o primeiro crime, ele executou a mulher, com golpes de faca, e depois jogou os corpos no poço.

“Após limpar os vestígios de sangue da casa, o autor do homicídio pegou uma arma e uma motocicleta da vítima e retornou para o local onde estava ficando. No dia seguinte, ele fugiu da região”, explicou o delegado.

Aos policiais que o localizaram, o suspeito indicou onde escondeu as duas armas utilizadas para cometer os crimes.

“Desde que a Polícia Civil tomou conhecimento desse crime chocante, os policiais se dedicaram e empenharam em capturar o suspeito e esclarecer o delito que vitimou o casal de idosos”, finalizou o delegado Marcus Vinícius.

O autor do crime responderá por homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa), ocultação de cadáver, furto e porte ilegal de arma de fogo.