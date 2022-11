O caso foi registrado durante rondas após um empresário ter sido mantido em cárcere durante um roubo na noite desta quinta-feira (10). Duas pessoas foram conduzidas, parte do dinheiro recuperado e o caso encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 23h50 durante rondas após a comunicação de um roubo um adolescente de 15 anos e um jovem de 18, foram localizados no bairro Cidade Alta. O menor assumiu a coautoria do roubo. O valor levado no roubo não foi informado, com a dupla foi recuperada a quantia de R$ 1.132,00.



A dupla colaborou com a abordagem, informando que havia gastado a quantia de R$ 2.800,00 com roupas. Um simulacro de arma de fogo foi entregue aos militares, artefato utilizado para o roubo. Ambos afirmaram serem faccionados e o foram conduzidos sem lesões para as devidas providências.