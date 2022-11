Uma mulher foi vítima de agressão em um hotel, localizado no bairro Primavera em Alta Floresta, na madrugada de sábado (12). O homem foi detido e confessou o crime. Para a polícia, a vítima contou que tudo aconteceu depois que ela resolveu dar uma chance ao relacionamento.

Funcionário e hóspedes do estabelecimento contaram que ouviram gritos enquanto um homem corria atrás de uma senhora no estacionamento do hotel, que a mesma gritava pedindo socorro. A Polícia Militar foi acionada de imediato prosseguiram ao quarto, onde localizaram o casal.

A vítima relatou que é ex-esposa do suspeito, disse que tinha medida protetiva contra seu ex companheiro, porém resolveu dar uma chance ao relacionamento e foram beber, que no caminho se desentenderam e suspeito passou a agredir com socos e chutes.

Já no hotel recomeçaram a discussão, ela ainda confessou que jogou um litro de whisky no suspeito, que novamente agrediu com socos e pontapés, que a mesma se defendeu, das agressões. O suspeito estava com um corte no supercílio, a vítima tinha lesão corporal, braço esquerdo (mordida) e a parte inferior do olho direito roxa.

O suspeito foi encaminhado para delegacia.