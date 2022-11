O caso foi registrado na manhã deste sábado (11) no setor F, área central do município de Alta Floresta. A vítima é um jovem de 18 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deixado sob cuidados médicos, a suspeita foi detida pela Polícia Militar e encaminhada para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 06h45 na rua F-3, onde haviam duas pessoas em luta corporal. No local foi encontrado o jovem vítima de ferimentos de arma de fogo, recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros. O jovem apresentava ferimentos de arma branca no tórax e face.



A suspeita foi identificada, estava tomando banho para se limpar do sangue. A arma utilizada foi encontrada em uma lixeira próxima a residência onde o fato ocorreu. Por um momento, durante a ação dos militares, as testemunhas amigas da suspeita, se alteraram e foi necessário o uso de espargidor de pimenta para conter os ânimos.



A suspeita relatou que houve uma discussão com a vítima e que foi agredida com socos e puxões de cabelo e que em posse de uma faca que pegou já cozinha, desferiu alguns golpes contra o seu agressor. Diante os relatos a suspeita foi conduzida a delegacia e o caso registrado como tentativa de homicídio.