Uma jiboia foi encontrada dentro do motor de um carro de passeio na avenida Ayrton Senna por volta das 8h55 da manhã deste domingo (13), em Alta Floresta. A serpente se encontrava no compartimento do motor do veículo, não foi possível fazer sua captura devido tamanho do animal e local do veículo onde o animal havia se protegido.

De acordo com os Bombeiros foi necessário auxílio de profissionais em mecânica, pois veículo estava cheio de componentes eletrônicos e a retirada forçada do animal poderia ocasionar danos ao sistema eletrônico.

Após a chegada do profissional, os bombeiros fizeram a retirada da cobra e devolveram o animal à natureza.