O caso foi registrado no final da manhã de ontem, domingo (13), no Terminal Rodoviário de Alta Floresta. O homem de 40 anos foi a óbito após uma luta corporal com o suspeito. Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima estava em óbito, o suspeito foi detido pela Polícia Militar, o caso registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada as 11h20 informada de que houve uma briga na rodoviária e que um dos envolvidos estava desacordado no chão. Corpo de Bombeiros foi acionado, ao chegar ao local foi constatado o óbito da vítima. O suspeito foi apontado por terceiros, um homem de 49 anos.



Aos militares o suspeito relatou que estava ingerindo bebidas alcoólicas com a vítima, que em determinado momento a vítima jogou um copo de pinga em sua cabeça. O suspeito afirmou que após este ato da vítima, revidou com agressões, dando um tapa em seu rosto. A vítima caiu quando o suspeito partiu para cima desferindo vários socos na cabeça.



O local foi isolado até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica. A identidade da vítima não foi informada, ambos, suspeito e vítima, eram moradores de rua e viviam nas proximidades do Terminal Rodoviário.