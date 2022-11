O acidente na noite do último sábado (12) envolveu dois veículos, sendo uma motocicleta conduzida por um jovem de 19 anos e um veículo de passeio conduzido por um homem de 41 anos. Os veículos seguiam na perimetral Rogério Silva, em Alta Floresta, em sentido contrário quando o veículo de passeio convergiu e o choque frontal ocorreu.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o caso registrado pela Polícia Militar para as devidas providências. Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 21h15 a guarnição foi acionada pelo Corpo de Bombeiros informando o acidente na perimetral, na entrada do bairro Jardim Perimetral.

No local o condutor do veículo Palio foi identificado e relatou que seguia sentido bairro Cidade Alta ao centro, quando sinalizou que adentraram a rua P3, ao iniciar a conversão foi surpreendido pelo motociclista, que seguia em sentido contrário e acabou atingindo a parte frontal do veículo.



No hospital, o motociclista relatou aos militares que seguia na perimetral Rogério Silva sentido centro ao bairro Cidade Alta, quando na entrada da rua P3 foi surpreendido com a conversão do veículo que seguia em sentido contrário e não houve tempo de frenagem, vindo a atingir o veículo na parte frontal.



Diante os relatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.