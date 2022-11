Um homem suspeito de furto de gado foi preso em flagrante, no sábado (12), no município de Paranaíta, a cerca de 55 quilômetros de Alta Floresta. Segundo a PM, após receber uma denúncia via (190), de possível furto de animais e que estavam sendo remarcados.

A equipe de policiais deslocou para o local, ao chegarem na propriedade rural flagraram os animais fechados em um curral, que fica próximo a estrada, aguardando o caminhão para o transporte. Os animais já estavam remarcados, aparentemente com o intuito de dificultar a identificação pela fiscalização.

No local o suspeito L.S, de 46 anos, confirmou que os animais teriam sido furtados por ele de uma fazenda vizinha e que o lote de 06 novilhas estaria orçado em cerca de 15 mil reais e inclusive teria apontado o futuro comprador.

Com os suspeitos, foram apreendidos um rifle de calibre 22 e cerca de 36 munições intactas. O gado foi recolhido à propriedade de origem, o autor foi preso em flagrante por furto e posse irregular de arma de fogo. o caso passa a ser investigado pela polícia civil.