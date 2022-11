Trio de adolescente é apreendido pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (15) após ser flagrado se desfazendo de latas de tinta. O alvo de vandalismo do trio foi a igreja católica Bom Pastor, localizada no bairro Bom Pastor em Alta Floresta. Apenas os pais de um dos envolvidos foi localizado e pode acompanhar o registro do caso.



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas de rotina no bairro Bom Pastor, as 01h20, o trio foi avistado fugindo da guarnição e se desfazendo da lata de tinta em spray. Diante a atitude suspeita, o trio foi abordado, se tratando de dois adolescentes com 15 anos e uma adolescente de apenas 13 anos.

O trio confirmou aos militares que estava pichando a igreja. O trio foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), onde iniciaram as tentativas de contato com os pais. A mãe da menor foi contatada e se fez presente na Central, a avó de um dos meninos foi contata, mas não podia acompanhar. Os pais do terceiro adolescente não foram localizados.



Diante os fatos o trio foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.