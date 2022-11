O caso foi registrado na noite desta terça-feira (15) no município de Paranaíta, (55 quilômetros de Alta Floresta), o jovem de 27 anos estava em visível estado de embriaguez alcoólica quando foi impedido do ato tentando, por militares do 4ª Pelotão de Polícia Militar.



A guarnição foi informada de que um homem tentava suicídio por enforcamento nas proximidades do cartório, em deslocamento a vítima foi encontrada pendurada por um pedaço de tecido. Imediatamente os militares prestaram o atendimento.



O jovem já estava ficando inconsciente quando foi segurado por dois militares e o terceiro cortou o tecido que o sufocava. Ao recobrar a consciência, foi identificado que o jovem estava em estado de embriaguez e agitado.



A equipe médica do hospital municipal foi acionada e o jovem conduzido para atendimentos.