Por volta das 19h00 de terça-feira (15), o Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar um incêndio em um carro que pegou fogo na avenida Benedito Ferraz de Almeida Prado Bairro Jardim Almeida Prado em Alta Floresta.

Conforme consta na ocorrência, ao chegar no local foi constatado que o fogo estava na parte frontal de um veículo Chevrolet Camaro, foi efetuada uma linha direta e iniciado o combate às chamas até o resfriamento do motor e corte dos cabos da bateria, evitando nova reignição.

O fogo atingiu a parte da frontal do veículo, sendo que o restante foi preservado após a chegada da guarnição. De acordo com informações do proprietário do veículo, ele havia comprado o veículo há poucos dias, relatando que estava andando na via pública e ao chegar próximo a sua residência, observou que começou a sair fumaça do motor e posteriormente pegou fogo.

Alguns populares ainda tentaram ajudar usando extintor, porém sem sucesso. As circunstâncias do incêndio não foram divulgadas.