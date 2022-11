A morte do trabalhador foi confirmada nesta terça-feira (15), o acidente aconteceu no último final de semana na obra de construção de uma ponte sobre o rio Teles Pires na rodovia MT-325.

O trabalhador foi identificado como Helder Andrade, atuava para a empresa contratada, para a construção de uma ponte na região do Porto de Areia.

Conforme o repórter Arão Leite da TV Nativa, o homem estava em cima de um andaime que cedeu. A vítima caiu sobre algumas pedras chegou a ser socorrido as pressas e deixado no Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta em estado grave, permaneceu internado, mas não resistiu e acabou falecendo.



O corpo foi trasladado ao estado de Rondônia. O acidente deve ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.