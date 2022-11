Após quatro anos frente ao 9º Comando Regional de Polícia Militar, com sede em Alta Floresta, o coronel Adnilson de Arruda deixará o comando oficialmente nesta quarta-feira (17). Em seu lugar assume oficialmente o coronel Benedito Sérgio Pinheiro Ferreira.



O anúncio da troca de comando da PM foi feito na segunda-feira (14). A cerimônia está marcada para amanhã (17) as 10h no auditório do IFMT e contará com a presença do comandante geral da PM coronel Alexandre Correa Mendes.