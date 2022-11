A morte de Fabiano Ribeiro da Silva, gerente de fazenda é esclarecida pela Polícia Civil de Paranaíta. Após um ano e meio de muita investigação, diligências, coleta de material e depoimentos de testemunhas, um homem que seria matador de aluguel e um pecuarista foram colocados atrás das grades.



Quem está a frente do caso é a delegada Paula Barbosa que disse não ter dúvida de que o produtor rural encomendou a morte de Fabiano e que a arma encontrada em posse do matador de aluguel, foi usada para cometer a execução em 27 de maio de 2021. “E ele já tinha sofrido um atentado no dia 12 daquele mesmo mês”, observou a autoridade policial.



Motivação do crime



O produtor rural seria arrendatário de uma área vizinha à fazenda que Fabiano atuava e um desentendimento entre os dois, devido a volume de gado em um pasto, a situação evoluiu e conforme a polícia, gerou primeiro o atentado e depois, a morte de Fabiano, que foi alvejado com tiros de espingarda calibre 12, no braço e na cabeça.



Não se descarta que tenha mais envolvidos no crime e por isso a Polícia Civil segue investigando o caso que chocou a família do gerente de fazenda. “Foi um ato de muita covardia o que fizeram com ele. Mas que a Justiça seja feita”, comentou a viúva Anke Schmidt, que agradeceu a Polícia Civil pelo empenho e resposta.