O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) criticou o aumento do pedágio da MT-320, aprovado nesta quartafeira (16) pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager). A tarifa básica que irá vigorar a partir do dia 25 de novembro custará R$ 10,10 nas três praças de pedágio sob operação da Via Brasil.

A empresa possui a concessão de 188 quilômetros da rodovia, entre Alta Floresta e o entroncamento com a BR-163 das rodovias MT-208 e MT-320. A tarifa cobrada atualmente é de R$ 9,40, mas para o parlamentar, o valor é muito alto, caso seja levado em conta que a Via Brasil não tem oferecido as contrapartidas previstas em contrato.

A estrada possui um elevado índice de acidentes, muitos deles fatais, por conta da precariedade da rodovia. A falta de investimento, inclusive, fez com que a Ager reduzisse o valor cobrado no pedágio, que segundo o índice de reajuste, deveria ser de 10,28.

A concessionária foi notificada algumas vezes pela agência para que realizasse adequações na rodovia. A Via Brasil teve nota 7,39 aplicada por um verificador independente e por conta das falhas, foi punida com um desconto por atraso e inexecução de obra baixo índice de qualidade e desempenho.

“Infelizmente, a Ager decidiu por reajustar a tarifa de pedágio para R$ 10,10, mesmo com todas as denúncias e apontamentos que temos feito, sobre a falta de investimento da Via Brasil e a péssima gestão da empresa na administração da rodovia. O povo daquela região merece um serviço muito melhor, tendo em vista os altos valores pagos para utilizar a MT-320”, afirmou Faissal.