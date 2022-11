O homem de 45 anos alegava que não recebeu um serviço prestado no estabelecimento, em visível estado de embriagues alcoólica, o homem fez ameaças e tentou o uso de uma arma branca contra a guarnição de Polícia Militar.

Diante os fatos o suspeito foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências. A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, que informavam a presença do pedreiro no estabelecimento comercial no setor D, pouco após às 18h nesta quarta-feira (16).

O suspeito estava em visível estado de embriagues e desferia palavras de baixo calão, afirmando que queria receber o serviço prestado, por outro lado, a vítima afirmava que o pagamento já havia sido efetuado.



Durante a abordagem suspeito desferiu palavras de baixo calão contra a guarnição, dizendo aos militares "vai tomar no c* então ", "eu quero meu dinheiro". No momento que foi dada a ordem para o suspeito para passar pelo procedimento de busca pessoal e algemamento, ele continuou exaltado e xingando a equipe e tentou sacar uma faca que estava em um suporte em seu cinto.



Diante os fatos o homem foi detido e encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como ameaça, resistência e desacato.