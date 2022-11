Uma mulher de 54 anos acabou conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta na noite desta quarta-feira (16) após agredir o esposo com golpe de madeira, aos militares a mulher afirmou que “está cansada de apanhar”.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 22h30 no bairro Boa Nova 3, informando uma tentativa de homicídio. Ao se deslocar até o endereço informado, ninguém foi encontrado. No Hospital Regional a vítima, um homem de 57 anos, afirmou que havia sido agredido com um pedaço de ferro, agressão cometida por sua esposa.



Ao retornar no setor a mulher foi avistada andando pela rua, abordada pelos militares, ela informou que desferiu o golpe na cabeça da vítima porque este tentou atirar tijolos nela, que não é a primeira vez que é agredida por seu amásio, que está cansada de apanhar, por isso bateu na cabeça dele com uma ripa.

A mulher acompanhou a guarnição para registro do caso e seguiu até a delegacia sem nenhuma resistência, a ripa não foi localizada. A vítima permaneceu no hospital sob cuidados médicos, com lesão corporal em seu crânio (um profundo corte).