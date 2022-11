A partir deste dia 18 de novembro de 2022, a prefeitura de Alta Floresta, por meio da secretaria municipal de saúde, começa a atender a população com o Programa “Mais Saúde” Alta Floresta.

O programa atenderá uma demanda reprimida de aproximadamente 10 mil procedimentos da Central de Regulação Municipal na média Complexidade, entre (consultas médicas e exames) da Rede de Atenção Especializada.

Foram contratadas, por meio de credenciamento, quatro (04) empresas para serviços de procedimentos médicos SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico), consultas médicas especializadas com garantia de retorno de Média e Alta Complexidade pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sob Gestão Municipal.

O programa “Mais Saúde” Alta Floresta, se fez necessário para atender “Demanda Reprimida da Central de Regulação”, e assim garantir a assistência à saúde nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários da rede municipal de saúde.

Serão atendidas 43 especialidades, entre consultas e exames. São mais de R$ 2 milhões investidos. Sendo que o valor de R$ 1 mi é de recursos oriundo de emenda parlamentar e o restante é investimento próprio da Gestão Pública Municipal.

O programa “Mais Saúde” Alta Floresta atenderá as seguintes demandas:

• Consulta neurologia;

• Consulta cardiologia;

• Consulta urologia;

• Consulta ortopedia;

• Consulta oftalmologista;

• Consulta otorrinolaringologista;

• Consulta psiquiatria;

• Consulta dermatologista;

• Consulta endocrinologista;

• Consulta ginecologista;

• Consulta reumatologista;

• Consulta pediatra;

• Ultrasson articulação;

• Ultrasson bolsa escrotal;

• Ultrasson doppler carótidas;

• Ultrasson partes moles;

• Ultrasson abdômen total;

• Ultrasson transvaginal;

• Ultrasson de mama;

• Ultrasson região inguial;

• Ultrasson abdômen inferior;

• Ultrasson obstétrica;

• Ultrasson doppler venoso;

• Ultrasson abdômen superior;

• Ultrasson tireoide com doppler;

• Ultrasson próstata;

• Ultrasson vias urinárias;

• Ultrasson doppler arterial;

• Ultrasson pélvica;

• Ultrasson parede abdominal;

• Espirometria;

• Videonasolaringoscopia;

• Eletroencefalograma;

• Endoscopia;

• Eco cardiograma;

• Mapa cardíaco;

• Holter 24 horas;

• Teste ergométrico;

• Densitometria óssea;

• Impedanciometria;

• Audiometria infantil;

• Teste da orelhinha;

• Ressonância magnética.

O lançamento o Programa Mais Saúde Alta Floresta acontecerá nesta sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. No auditório do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, às 08h00.