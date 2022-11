A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania recebeu na tarde desta quinta-feira (17.11) uma Camionete Triton com tração 4x4, motor a diesel, direção hidráulica, cabine dupla com 04 portas, e uma Pick-Up Strada 1.4, cabine dupla, com 5 lugares, 04 portas, câmbio manual.

Os dois veículos foram adquiridos pela Prefeitura de Alta Floresta através de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho. A Camionete foi adquirida por R$ 250 mil. Já a Pick-Up custou R$ 100 mil.

O empresário Fabrício Bortolini, filho do deputado, representou o parlamentar e entregou os veículos para o prefeito Valdemar Gamba e para a secretária Mariney Viana de Araújo Munhoz.

Os dois veículos vão atender as necessidades do gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O prefeito Valdemar Gamba agradeceu o apoio do deputado Nininho e destacou que através de recursos destinados ao município pelo parlamentar, o município de Alta Floresta será contemplado com uma Van para fazer o transporte de pacientes em Cuiabá em atendimento às demandas da Casa de Apoio, e uma ambulância para atender a população da Pista do Cabeça. Os dois veículos estão em processo de compra e custarão R$ 400 mil.

"Só temos a agradecer ao nosso deputado Nininho por tudo que ele tem feito por Alta Floresta e pela nossa região trazendo inúmeros benefícios para a nossa população. Esses veículos que estão adquirindo através das emendas destinadas por ele serão essenciais para o desenvolvimento das ações no município e para atender a nossa população", ressaltou o Prefeito.

A cerimônia de entrega dos veículos contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, Francisco Ailton dos Santos, Reginaldo Luiz da Silva e Leonice Klaus dos Santos, além do pecuarista Celso Gomes dos Santos, o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eloi Luiz de Almeida e José Luiz Teixeira.