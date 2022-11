O crime aconteceu no mês de agosto, nesta quinta-feira (17) a Polícia Judiciária Civil deu cumprimento ao mandado de prisão emitido em desfavor de mais um dos envolvidos no crime, que foi efetuado no município de Nova Monte Verde.



Junto ao suspeito detido, os agentes da PJC apreenderam dois tabletes de substâncias análogas à maconha, uma quantia em dinheiro e um caderno no qual o suspeito anotava a contabilidade referente ao tráfico, no município de Apiacás.



O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil e encontra-se a disposição da justiça.